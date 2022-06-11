الانتهاء من الحمله الدعائية لـ"تسليم أهالي" لطرحه بعيد الأضحى

الفجر الفني
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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انتهت الشركه المنتجه لفيلم “تسليم أهالي” للنجمه دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد من كافه الترتيبات النهائيه من مونتاج ومكساج وتصحيح ألوان وموسيقى تصويرية وتجهيز الحمله الدعائية للفيلم.

 

ومن المقرر طرح الفيلم في عيد الاضحي المقبل على ان يتم عرض الفيلم يوم 6 يوليو قبل عيد الاضحى ب ٣ ايام وسيتم طرح المواد الدعائية الخاصة بالفيلم خلال يومين.


“تسليم أهالي” بطوله النجمه دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد  ومحمد ممدوح ولوسي من تاليف شريف نجيب واخراج خالد الحلفاوي من انتاج شركتي سينرجي وروزناما.

فيلم تسليم أهالي أفلام سينما
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