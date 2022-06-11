بعد طرح محمد إمام بوستر "عمهم".. متابعون: "سيكتسح سباق أفلام عيد الأضحى"

الفجر الفني
محمد إمام
محمد إمام
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طرح النجم محمد إمام، البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "عمهم" عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تمهيدًا لعرضه بدور العرض السينمائية بمصر وبجميع الدول العربية في عيد الأضحى.

 

وظهر إمام، في البوستر بثوب الملاكم وفي يديه "جنزير" ويقف خلفه مشجعوه وهم في حماس شديد ويصقفون له.

 

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إعادة نشر البوستر على صفحاتهم الخاصة، متوقعين اكتساحه سباق أفلام عيد الأضحى.


جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، مهندس صوت أحمد سمير، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من  سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر.

محمد امام عمهم فيلم

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