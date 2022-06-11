يلا شوت Today مشاهدة مباراة إيطاليا وانجلترا بث مباشر اليوم لايف UEFA بث الأسطورة بدون تقطيع

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مواجهة من العيار الثقيل بانتظار الجميع في القارة العجوز بين المنتخب الإيطالي ونظيره الإنجليزي مساء اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.
موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا:
ويلتقى منتخب إيطاليا مع نظيره منتخب انجلترا، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة و9:45 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مولينيو.
تشكيل إنجلترا المتوقع ضد إيطاليا
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
خط الدفاع: كايل ووكر، هاري ماجواير، ترينت ألكسندر أرنولد، كونور كودي.
خط الوسط: ديكلان رايس، ماوسون ماونت، جيمس جستين.
خط الهجوم: هاري كين، جود بلينجهام، جارود بوين.
ترتيب مجموعة إنجلترا وإيطاليا
ويحتل منتخب إيطاليا، صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب انجلترا المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.