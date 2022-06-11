يلا شوت Today مشاهدة مباراة إيطاليا وانجلترا بث مباشر اليوم لايف UEFA بث الأسطورة بدون تقطيع

مواجهة من العيار الثقيل بانتظار الجميع في القارة العجوز بين المنتخب الإيطالي ونظيره الإنجليزي مساء اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا:

ويلتقى منتخب إيطاليا مع نظيره منتخب انجلترا، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة و9:45 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مولينيو.



تشكيل إنجلترا المتوقع ضد إيطاليا



حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر، هاري ماجواير، ترينت ألكسندر أرنولد، كونور كودي.

خط الوسط: ديكلان رايس، ماوسون ماونت، جيمس جستين.

خط الهجوم: هاري كين، جود بلينجهام، جارود بوين.

ترتيب مجموعة إنجلترا وإيطاليا

ويحتل منتخب إيطاليا، صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب انجلترا المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

