يلا شوت Today مشاهدة مباراة إيطاليا وانجلترا بث مباشر اليوم لايف UEFA بث الأسطورة بدون تقطيع

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الفجر الرياضي
ايطاليا وانجلترا
ايطاليا وانجلترا
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مواجهة من العيار الثقيل بانتظار الجميع في القارة العجوز بين المنتخب الإيطالي ونظيره الإنجليزي مساء اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

 

موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا:

 

ويلتقى منتخب إيطاليا مع نظيره منتخب انجلترا، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة و9:45 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مولينيو.

 


تشكيل إنجلترا المتوقع ضد إيطاليا


حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
خط الدفاع: كايل ووكر، هاري ماجواير، ترينت ألكسندر أرنولد، كونور كودي.
خط الوسط: ديكلان رايس، ماوسون ماونت، جيمس جستين.
خط الهجوم: هاري كين، جود بلينجهام، جارود بوين.

 

ترتيب مجموعة إنجلترا وإيطاليا

ويحتل منتخب إيطاليا، صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب انجلترا المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.
 

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