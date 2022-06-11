رابط yalla shoot انجلترا وايطاليا بث مباشر مشاهدة مباراة إنجلترا وإيطاليا مباشر في دوري الأمم الأوروبية Italia HD

يتأهب عشاق الكرة لمتابعة قمة إيطاليا وإنجلترا مساء اليوم في إطار منافسات المحطة الثالثة من مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إيطاليا ضد إنجلترا

وتنطلق أحداث مباراة إيطاليا وانجلترا مساء اليوم السبت في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة و9:45 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مولينيو.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وإنجلترا

قناة CBC Sport HD Azerbaijan بتردد AzerSpace 46°E - 11135 H 27500.

قناة Varzish Sport HD Tajikistan بتردد NSS 57°E - 10973 H 11700 أو تردد Yahsat 52°E - 11785 H 27500.

قناة Football HD Tajikistan بتردد NSS 57°E - 10973 H 11700.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.



تشكيل إيطاليا المتوقع أمام إنجلترا:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو، ليوناردو بونوتشي، باستوني، بيراجي.

خط الوسط: باريلا، ماركو فيراتي، ساندرو تونالي.

خط الهجوم: بيرنارديسكي، أندريا بيلوتي، لورينزو إنسيني.