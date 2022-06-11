الضرائب: تشكيل لجنة مع الصناعة لبحث مشكلات الضرائب العقارية

بدأت مصلحة الضرائب العقارية العمل مع وزارة التجارة والصناعة من خلال لجنة مشتركة، في دراسة ملف الضرائب العقارية على القطاع الصناعي وتحديد الصناعات التي سيتم إعفائها من الضريبة خلال 3 سنوات القادمة، بعد شكاوى المستثمرين من أنها شكلت أحد أبرز العوائق عوائق أمام الاستثمار الصناعي.





وقال انور فواز رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بدعم القطاع الصناعي وتقديم حفز تحفيزية لهم، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مصلحة الضرائب العقارية ووزارة التجارة والصناعة؛ لدراسة ملف الضرائب العقارية على القطاع الصناعي، وتبسيط إجراءات سدادها وطرق احتسابها، بالإضافة إلى إقرار معايير وضوابط للقطاعات الصناعية التى سيتم إعفاؤه منها ضمن خطط تحفيزية لدعم القطاع الصناعي خلال الأزمة الاقتصادية الحالية.



وكان وزير المالية محمد معيط أعلن مارس الماضي ضمن خطط الحكومة خلال مؤتمر للاعلان عن حزمة قرارات لتخفيف الازمة الاقتصادية الحالية على المواطنين، أن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل لمدة ثلاث سنوات الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي بقيمة إجمالية 3.75 مليار جنيه.





وأضاف" فواز" أن اللجنة بدأ أعمالها منذ الاسبوع الماضي، وسوف تحدد بعد توصية من وزارة التجارة والصناعة قائمة تضم القطاعات الصناعية التي تضررت من الأزمة الاقتصادية الحالية وتحولت إلى خسائر؛ ليتم اسقاط الضريبة العقارية عنها وتتحمل الدولة سدادها فى ضوء المعايير التي سيتم صياغتها، بينما الصناعات التى استفادة وحققت مكاسب لن يتم اعفائهم.



أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي خلال مؤتمر صحفي في مايو الماضي لعرض خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، عن تقديم تحفيزات للقطاع الصناعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال توطين الصناعة، ورفع معدلات الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، ومنح تسهيلات في الحصول على الأراضي الصناعية بالتحول إلى نظام حق الانتفاع وتسعير الأراضي بناء على قيمة المرافق.



وبلغ إجمالي نمو القطاع الصناعي المصري خلال الفترة 2019 وحتى 2020 6.3% سنويا، وسساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي 17.1%، كما تم إصدار نحو 51 ألف رخصة تشغيل في مختلف القطاعات الصناعية.

