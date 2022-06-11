استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 11-6-2022 في مصر خلال بداية التعاملات، بعد أن هبط سعر الذهب عيار 21 دون مستوي ألف جنيه للمرة الأولى منذ 3 أشهر خلال تعاملات الخميس الماضي.

أسعار الذهب في مصر:



سعر الذهب عيار ٢١: 997 جنيهًا

سعر الذهب عيار ٢٤: 1139 جنيهًا

سعر الذهب عيار ١٨: 854.5 جنيهًا

سعر الذهب عيار ١٤: 666.5 جنيهًا

الجنيه الذهب: 9970 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:



وعلى صعيد الأسواق العالمية افتتحت اسعار الذهب تعاملات اليوم على استقرار مع ترقب صدور بيانات التوظيف الامريكية وارقام التضخم

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1853.24 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1854.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.07 دولار للأونصة، بينما هبط البلاتين 0.3% إلى 1003.46 دولار.

وكان البنك الدولي خفض الثلاثاء 7 يونيو حزيران، توقعاته للنمو في عام 2022 بنحو الثلث وحذر من ارتفاع مخاطر الركود التضخمي، مما يوفر بعض الدعم للذهب باعتباره من الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة للقيمة.

في الوقت نفسه، قد توفر بيانات أسعار المستهلكين الأميركية الجمعة 10 يونيو حزيران، مؤشرات على ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفدرالي سيستمر في سياسة رفع أسعار الفائدة.