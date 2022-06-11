أسعار الدواجن اليوم السبت 11-6-2022.. ارتفاع جديد
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ارتفعت أسعار الدواجن اليوم السبت في السوق المحلي إلى مستوى 37 جنيهًا للكيلو مقابل 34 جنيهًا بالمزرعة وذلك مع ارتفاع الطلب على الدواجن.
سعر الدواجن اليوم السبت
سعر كيلو الأبيض 37 جنيها للكيلو بالمزرعة
سعر الساسو في المزرعة 41 جنيها للكيلو
كتكوت أبيض يسجل سعر 5.45 جنيها إلى 6 جنيهات.
كتكوت ساسو 5 إلى 5.25 جنيها للكيلو.
أمهات بيضاء 30 جنيهات.
أسعار البيض اليوم
وسجلت أسعار كرتونة البيض في المزارع ارتفاعًا ملحوظًا إلى مستوى 50.5 جنيها للبيض الأبيض وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 54.5 جنيها وكرتونة البيض البلدي 55 جنيها، وهذه الأسعار مرتفعة 4 جنيهات عن تداولات منتصف الأسبوع الماضي.