حالة الطقس اليوم السبت 11-6-2022 في جمهورية مصر العربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم السبت، الموافق الـ11 من يونيو 2022، عن حالة الطقس المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم السبت

وأوضحت الهيئة في بيانها أن حالة الطقس اليوم ستشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 36 والصغرى 22

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28.