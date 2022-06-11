الضرائب: إنشاء وحدة دعم المستثمرين لحل كافة المشاكل

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على الاهتمام الذي يوليه وزير المالية بالوقوف على حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين في ضوء الرغبة في دفع قطاعات الاقتصاد لتحقيق معدل نمو مرتفع، مشيرًا إلى حرص مصلحة الضرائب على تحقيق العدالة الضريبية والتيسير على المستثمرين وإزالة كافة العقبات وحل المشكلات التي تواجههم بشكل ودي والحفاظ على حقوقهم وفي نفس الوقت الحفاظ على حق الخزانة العامة للدولة.



وفي هذا الإطار كشف " عبد القادر " عن صدور قرار رقم (277) لسنة 2022 بإنشاء وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية تتولى القيام بحل كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات الواردة منهم، لافتًا إلى أن كافة الوحدات التنفيذية بالمصلحة ستعمل على التعاون مع الوحدة لسرعة حل كافة مشاكل المستثمرين، وكذلك ستقوم بتوفير كافة البيانات والمستندات التي تحتاجها الوحدة حتى تستطيع أن تقوم بحل كافة المشكلات والرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن، مضيفًا أن هذه الوحدة تم إنشاؤها تحت اشراف الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ وبرئاسة محمد كشك معاون رئيس المصلحة.





