عاجل.. الآن رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية

مصادر لـ«الفجر»: توقعات بانخفاض التنسيق 5 درجات عن العام الماضي ليصل لـ225 درجة

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، الآن رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية بالاسم أو رقم الجلوس، الفصل الدراسي الثاني للعام االدراسي 202½022، وذلك عقب اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، منذ قليل، بنسبة نجاح بلعت 72%.

رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية

وتنشر بوابة الفجر، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية، ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية من خلال الرابط التالي:



الآن رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية بالاسم أو رقم الجلوس

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية

واعتمد محافظ المنوفية، صباح اليوم، بحضور الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 للعام الدراسي 2021 – 2022، وذلك بنسبة نجاح بلغت 72%، ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من هـــنـــــــــــا.





وأكد محافظ المنوفية أنه تم الأعتماد لنتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات من تصحيح ورصد ومراجعة، وغيرها من العمليات التى تساعد على خروج النتيجة دون أى مشكلات أو أخطاء.



وكانت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية قد بدأت السبت 21 مايو الماضى، وما فى مستواها للعام الدراسي 2021 / 2022، حيث أدى 83839 طالبا وطالبة الامتحانات في 400 لجنة امتحانية مؤمنة ومنتظمة بمشاركة 14302 معلم (رئيس لجنة ــ مراقب أول ــ مراقب ــ ملاحظ ــ إداري) بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية على مدارس ستة أيام متصلة وانتهت الخميس 26 من مايو الماضى.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعيها والطلاب وأولياء الأمور كل ما يخص تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية، وذلك بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 ويمكنك الاستعلام عن من خلال رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية، حيث إن التنسيق كان العام الماضي من 230 درجة، ومن المتوقع أن يقل عن العام الماضي ليصل إلى 225 درجة، وذلك نظرًا لانخفاض نسبة النجاح هذا العام، حسب ما أكدته مصادر بديوان عام محافظة المنوفية.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية



وجاء تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 للعام الدراسي 2021-2022 هو 230 درجة.