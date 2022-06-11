الذهب يعاود الارتفاع.. وعيار 21 يتخطى 1000 جنيه من جديد

الاقتصاد
الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية
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ارتفعت أسعار الذهب في مصر ارتفاع 8 جنيهات، بعد ارتفاع السعر العالمي للذهب إلى مستويات 1871 دولار مما تسبب في صعود الذهب بمصر من 995 إلى 1003 جنيها للجرام من العيار الرئيسي 21.

 

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 860 جنيها

عيار 21 يسجل 1003 جنيها

عيار 24 يسجل 1146 جنيها

الجنيه الذهب 8024 جنيها

أونصة الذهب 1871 دولار

 

شهدت أسعارالذهب  طلب مرتفع على المستوى العالمي، حيث تحول التركيز إلى المخاطر الاقتصادية بعد قراءات التضخم الأميركية المرتفعة التي عززت الرهانات على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4% إلى 1873.58 دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1875.50 دولار.

 

 

 

 

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