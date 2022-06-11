"الزراعة": علاج ٢٥٠٠ رأس ماشية لصغار المربين في إطار مبادرة حياة كريمة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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صرح مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية أنه  وبالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بأسوان وصندوق التأمين علي الثروة الحيوانية ومعهد الصحة الحيوانية اختتمت القافلة البيطرية المجانية لمحافظة أسوان فاعليتها والتى تم تنفيذها في الفترة من ٤ حتي ٩يونيو ٢٠٢٢ 

تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وخلال القافلة، ‏تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار ٤٦٠ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ٥٥٦ وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لعدد ٨٠١ حالة وتم عمل ١٠ عمليات جراحية كما تم تحصين عدد ٦٦٦ حاله بالتحصينات غير سيادية

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