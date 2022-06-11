التضخم في أميركا يسجل أعلى مستوى في 4 عقود





تسارع التضخم في أميركا أكثر خلال شهر مايو أيار، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 8.6% على أساس سنوي في أسرع زيادة منذ ديسمبر 1981، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة.

أدت هذه الأسعار المتصاعدة إلى حصول العمال على تخفيض آخر في رواتبهم خلال الشهر الماضي، حيث انخفضت الأجور الحقيقية عند حساب التضخم بنسبة 0.6% في أبريل نيسان، على الرغم من أن متوسط الدخل في الساعة ارتفع بنسبة 0.3%، وفقًا لإصدار منفصل من BLS.

قال كبير الاقتصاديين في Morning Consult، جون لير: "من الصعب إلقاء نظرة على بيانات التضخم لشهر مايو آيار وعدم الشعور بخيبة أمل".

وجاءت بعض أكبر الزيادات في أسعار تذاكر الطيران، حيث ارتفعت بنسبة 12.6% خلال الشهر، والسيارات والشاحنات المستعملة 1.8%، ومنتجات الألبان 2.9%.

أثرت أرقام يوم الجمعة على الآمال في أن التضخم قد يكون بلغ ذروته وزاد من المخاوف من اقتراب الاقتصاد الأميركي من الركود.

يأتي تقرير التضخم مع قيام الاحتياطي الفدرالي في المراحل الأولى من حملة رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو وخفض الأسعار.

ومن المحتمل أن يعزز تقرير مايو أيار من احتمالية الزيادات المتعددة في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في المستقبل.

كان التضخم مصدر قلق سياسي للبيت الأبيض والرئيس جو بايدن، حيث يلقي مسؤولو الإدارة باللوم في الزيادة على قضايا سلسلة التوريد المتعلقة بوباء كورونا، والاختلالات الناتجة عن الطلب الضخم على السلع على الخدمات والهجوم الروسي على أوكرانيا.

ومع ذلك، فقد شدد بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين على أن الكثير من المسؤولية عن خفض التضخم تقع على عاتق الاحتياطي الفدرالي، ونفت الإدارة إلى حد كبير أن تكون تريليونات الدولارات الموجهة لمساعدة كوفيد لعبت دورًا رئيسيًا.