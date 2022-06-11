13.6 مليار ريال فائض موازنة قطر في الربع الأول من 2022



حققت الموازنة العامة لقطر في الربع الأول من العام الجاري فائضًا بقيمة 13.6 مليار ريال مقابل 0.2 مليار ريال في الربع المناظر من عام 2021.

وبحسب بيانات وزارة المالية القطرية فقد سجلت الإيرادات العامة في الربع الأول من عام 2022 زيادة سنوية نسبتها 43.8% إلى 65 مليار ريال، منها 59.4 مليار ريال إيرادات من قطاعي النفط الخام والغاز الطبيعي.

وأظهرت البيانات الرسمية زيادة النفقات العامة بنسبة 14.2% على أساس سنوي 51.4 مليار ريال، موزعة على 4 قطاعات رئيسية، منها 18.4 مليار ريال نفقات على المشاريع الرئيسية.

وقدرت الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2022 تسجيل عجز قدره 8.3 مليار ريال بضغط من زيادة المصروفات الإستثنائية المتعلقة بإستضافة الدوحة لمونديال كرة القدم، مع احتساب سعر النفط عند 55 دولار للبرميل كسعر مرجعي في بناء الموازنة التي قدرت تحقيق ايرادات بنحو 196 مليار ريال، ونفقات بواقع 204.3 مليار ريال.



