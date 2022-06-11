الكويت ترفع سعر البيع الرسمي للخام لآسيا في يوليو



أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز الجمعة 10 يونيو حزيران، أن الكويت رفعت أسعار البيع الرسمية في يوليو تموز لخامين تبيعهما لآسيا عن الشهر السابق، لكن الأسعار ظلت دون المستويات القياسية المحددة لشهر مايو أيار.

وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي في يوليو تموز عند 6.15 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، مقارنة مع 4.35 دولار للبرميل في يونيو حزيران.

كما رفعت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في يوليو تموز 2.55 دولار إلى 7.25 دولار للبرميل فوق عمان/دبي.



