نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، من الموضوعات التي شهدت بحثا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، مع إعلام اعتمادها من قبل المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

ويبحث الكثيرون عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022، حيث تهم شريحة كبيرة من طلاب الصف الثالث الإعدادي إلى جانب أولياء أمورهم، من يأملون تحقيق أبنائهم أعلى الدرجات.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

واعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية صباح اليوم السبت الموافق الـ11 من يونيو 2022، وذلك بحضور الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 72%، وهي نسبة تزيد البحث عن النتائج من أجل معرفة الدرجات وإمكانية الوصول إلى المرحلة الثانوية العامة من عدمها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022

وانتهت المحافظة من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 عقب الانتهاء من كافة الإجراءات من تصحيح ورصد ومراجعة، إضافة إلى إنجاز العمليات التى تساعد على خروج النتيجة دون مشاكل تذكر.

نسب النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

ويترقب نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الطلاب بالمرحلة الصف الثالث الإعدادي من انتهو من تأدية الامتحانات التي انطلقت السبت 21 مايو الماضى، وما فى مستواها للعام الدراسي 2021 / 2022.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية والطلاب

ويترقب 83839 طالبا وطالبة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية2022 حيث أنه العدد الذي أدى الامتحانات في 400 لجنة امتحانية مؤمنة ومنتظمة بمشاركة 14302 معلم بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية على مدارس ستة أيام متصلة وانتهت الخميس 26 مايو الماضى.

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

وترصد بوابة الفجر لطلابها وأبنائها الأعزاء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الضغط هنــــــــــــــــا.