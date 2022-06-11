ارتفاع جديد في أسعار الدواجن والبيض.. وكيلو "البانية" بـ١٠٠ جنيه

سجلت أسعار الدواجن والبيض في السوق المحلي قفزات سعرية بنسبة ١٩% في المتوسط، نتيجة ما استجد عليها من شح في المعروض وارتفاع في الطلب بجانب زيادة أسعار الأعلاف.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواجن والبيض في السوق المحلي تشهد ارتفاعات على مدار الأسبوعين الماضيين حيث زاد سعر كيلو الدواجن البيضاء من ٣٢ إلى ٣٨ جنيه تسليم المزرعة ويصل للمستهلك إلى ٤٢ جنيه للكيلو.

وأضاف، ان سعر طبق البيض الاحمر والابيض ارتفع ليتراوح بين ٥٣ و٥٥ جنيه تسليم المزرعه، ويصل للمستهلك بقيمة تتراوح بين ٥٨ جنيه إلي ٦٠ جنيه بمتوسط ٢ جنية للبيضة الواحدة.

وأضاف "السيد" خلال تصريحات صحفية، ان أسعار الدواجن كانت تعاني من الارتفاعات بسبب زيادة أسعار الأعلاف عالميا قبل أن تعاود الاستقرار لفترة مؤقتة حتى نهاية مايو الماضي.

وتابع، لكن مع بداية شهر يونيو استجد على الأسباب السابقة شح المعروض نتيجة تخارج عدد كبير من أصحاب مزارع الدواجن من المنظومة، لزيادة درجات الحرارة التى تؤثر سلبا على تربية الدواجن، وتوقعهم بتراجع الأسعار لتوجه المواطنين لشراء اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى، وهو ما لم يحدث حتى الآن حيث لا يزال الطلب مرتفع، ما دفع الأسعار لمعاودة الارتفاع من جديد.

وتوقع "السيد" أن لا تشهد أسعار الدواجن تراجعت خلال الشهور المقبلة، مؤكدا أن موسم عيد الأضحى وارتفاع الطلب على اللحوم لن يؤثر على انخفاض الأسعار، قائلا " بالرغم من انخفاض سعر الكتكوت ليتراوح بين ٥ إلى ٧ جنيه، الا ان عدد من المزارعين لا يرغب في دخول السوق، بسب ارتفاع تكاليف الانتاج، وخوفا من حدوث هبوط الاسعار خلال فترة عيد الاضحي؛ لذلك اتوقع استمرار ارتفاع الاسعار نتيجة الطلب المتزايد.

من جانبه، كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، إن ارتفاع أسعار الدواجن أثر على زيادة سعر كيلو صدور الدجاج المعروف "البانية" إلى ١٠٠ جنيه للكيلو.

واكد السيد أن تلك الارتفاعات تعود إلى انخفاض المعروض بعد تخارج العديد من المربين واستمرار ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية.

