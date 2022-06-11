ارتفاع جديد في أسعار الدواجن والبيض.. وكيلو "البانية" بـ١٠٠ جنيه

الاقتصاد
الدواجن- أرشيفية
الدواجن- أرشيفية
Advertisements

 

سجلت أسعار الدواجن والبيض في السوق المحلي قفزات سعرية بنسبة ١٩% في المتوسط، نتيجة ما استجد عليها  من شح في المعروض وارتفاع في الطلب بجانب زيادة أسعار الأعلاف.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواجن والبيض في السوق المحلي تشهد ارتفاعات  على مدار الأسبوعين الماضيين حيث زاد سعر كيلو الدواجن البيضاء من ٣٢ إلى  ٣٨ جنيه تسليم المزرعة ويصل للمستهلك إلى ٤٢ جنيه للكيلو.
وأضاف، ان  سعر طبق البيض الاحمر والابيض ارتفع ليتراوح بين ٥٣ و٥٥ جنيه تسليم المزرعه، ويصل للمستهلك بقيمة تتراوح بين ٥٨ جنيه إلي ٦٠ جنيه بمتوسط ٢ جنية للبيضة الواحدة.

وأضاف "السيد" خلال تصريحات صحفية، ان أسعار الدواجن كانت تعاني من الارتفاعات بسبب زيادة أسعار الأعلاف عالميا قبل أن تعاود الاستقرار لفترة مؤقتة حتى نهاية مايو الماضي.

وتابع، لكن مع بداية شهر يونيو استجد على الأسباب السابقة شح المعروض نتيجة تخارج عدد كبير من أصحاب مزارع الدواجن من المنظومة، لزيادة درجات الحرارة التى تؤثر سلبا على تربية الدواجن، وتوقعهم بتراجع الأسعار لتوجه المواطنين لشراء اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى، وهو ما لم يحدث حتى الآن حيث لا يزال الطلب مرتفع،  ما دفع الأسعار لمعاودة الارتفاع من جديد.

وتوقع "السيد" أن لا تشهد أسعار الدواجن تراجعت خلال الشهور المقبلة، مؤكدا أن موسم عيد الأضحى وارتفاع الطلب على اللحوم لن يؤثر على انخفاض الأسعار، قائلا " بالرغم من انخفاض سعر الكتكوت ليتراوح بين ٥ إلى ٧ جنيه، الا ان عدد من المزارعين لا يرغب في دخول السوق، بسب ارتفاع تكاليف الانتاج، وخوفا من حدوث هبوط الاسعار خلال فترة عيد الاضحي؛ لذلك اتوقع استمرار ارتفاع الاسعار نتيجة الطلب المتزايد.

من جانبه، كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن  بالغرف التجارية بالجيزة، إن ارتفاع أسعار الدواجن أثر على زيادة سعر كيلو صدور الدجاج المعروف "البانية" إلى ١٠٠ جنيه للكيلو.

واكد السيد أن تلك الارتفاعات تعود إلى انخفاض المعروض بعد تخارج العديد من المربين واستمرار ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية.
 

اسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم اسعار الفراخ اليوم أسعار الدواجن الآن اﻻسعار
Advertisements

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة مصر اليوم أمام أثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ملخص مباراة مصر وأثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

أهداف مباراة مصر وإثيوبيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

هُنا.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر ضد كوريا الجنوبية والقناة الناقلة لها

حال رحيل إيهاب جلال.. ثنائي غير متوقع مرشح لقيادة منتخب مصر

عاجل.. الخطيب يكشف تفاصيل مثيرة حول رفض اتحاد الكرة إستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على قائمة أبرز المرشحين لخلافة إيهاب جلال في منتخب مصر

مفاجأة مدوية.. إعلامي سعودي يكشف موافقة حجازي على الأنتقال للنادي الأهلي