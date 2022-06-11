"الزراعة" تتابع توريد محصول البنجر للمصانع في محافظة كفر الشيخ

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تنفيذا لتكليفات دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قام د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بزيارة إلى محافظة كفر الشيخ يرافقه  ناجح غربية مدير مديرية الزراعة في المحافظة.


قام "الشناوى" بمتابعة توريد محصول البنجر لمصانع  السكر وعقد لقاءات مع المزارعين والمسئولين عن مصانع السكر وكذلك مسئولي الزراعة بالمحافظة، ‏كما تابع أيضا المحاصيل الصيفية وأهمها القطن والذرة والأرز.


‏أكد الشناوي أن هناك توجيهات من وزير الزراعة لجميع قيادات الوزارة بالتواجد الميداني مع المزراعين على أرض الواقع سواء لتقديم الدعم الفني لهم أو لإزالة أي عقبات تواجههم خاصة في توريد القمح.


‏كما أشار إلى جهود الوزارة في تشجيع المزراعين على الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية واهمها حاليا القطن والذرة وفول الصويا وعباد الشمس.

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