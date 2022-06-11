تفاصيل مباراة منتخب مصر وكوريا الجنوبية الودية

يخوض منتخب مصر مباراة ودية مهمة أمام كوريا الجنوبية، ضمن الاستعداد للجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 التي ستقام في كوت ديفوار.

مباراة مصر وكوريا الجنوبية

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكوري الجنوبي، في ظروف استثنائية، ووسط حالة من الحزن تسيطر على الجماهير المصرية، وخاصة بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها "الفراعنة" في الجولة الثانية من التصفيات أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين.

أهمية مصر وكوريا الجنوبية

وترجع أهمية مباراة منتخب مصر وكوريا الجنوبية الودية، إلى ظروف اللقاء، حيث ظهر الفراعنة بمستوى متدني، خلال الجولتين الأولى والثانية، رغم أنه حقق الفوز على غينيا بأولى مبارياته الرسمية تحت قيادة المدير الفني المصري خالد جلال.

موعد مباراة منتخب مصر وكوريا الجنوبية

وتنطلق مباراة منتخب مصر وكوريا الجنوبية، في تمام الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، الموافق الثانية بتوقيت المملكة العربية السعودية الـ3 في الإمارات.

ظروف مباراة منتخب مصر وكوريا الجنوبية

وتأتي مباراة مصر وكوريا الجنوبية في ظل الظروف السيئة التي تمر بها الكرة المصرية والإخفاقات المتتالية، المتمثلة في خسارة نهائي أمم إفريقيا وفشل التأهل إلى كأس العالم 2022، مع هزيمة الأهلي في نهائي دوري الأبطال.

استعدادات إيهاب جلال لـ مباراة منتخب مصر وكوريا الجنوبية

ويستعد المنتخب المصري الوطني لمباراة مالي في ثالث جولات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 المقرر لها شهر سبتمبرالمقبل، بعد تأزم موقف الفراعنة بخسارته أمام إثيوبيا.

الحضور الجماهيري في مباراة منتخب مصر وكوريا الجنوبية

وتلعب مباراة منتخب مصر وكوريا الجنوبية تحت أنظار أكثر من 70 ألف متفرج، حيث أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي مؤخرا نفاد تذاكر المباراة بالكامل في ظل الإقبال الجماهيري الكبير للحضور.