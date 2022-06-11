يلا شوت In TiMe مباراة ايطاليا وانجلترا مباشر اليوم السبت Yalla Coora بطولة دوري الامم الاوروبية 2022

الفجر الرياضي
بث مبشار إنجلترا
بث مبشار إنجلترا
Advertisements

  يقدم لكم موقع الفجر الرياضي رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة انجلترا وايطاليا اليوم 2022-06-11 في دوري الأمم الأوروبية England vs Italy، يلا شوت وذلك في المباراة التي ستجمع المنتخبين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أمم أوروبا.

 

تشكيل منتخب إيطاليا وإنجلترا في مباراتهم اليوم -

 

إنجلترا

حراسة المرمى: راميسديل.
الدفاع: تريبيير – كوادي – ستونز – جيمس.
الوسط: سترلينج – ورد براوس – جريليش – ديكلان رايس – بوين.
الهجوم: أبراهام.


إيطاليا

حراسة المرمى: دوناروما.
الدفاع: دي لورينزو – أتشيربي – لويس فيليبي – دي ماركو.
الوسط: تونالي – لوكاتيلي – فراتيسي.
الهجوم: بيسينا – سكاماكا – بيليجريني.
 

بث مباشر أمم أوروبا مباشر دور المجموعات منتخب إيطاليا الجولة الثالثة الأمم الأوروبية مباراة انجلترا ديكلان رايس بطولة دوري الأمم الأوروبية دوري الأمم الأوروبية 2022 إيطاليا وإنجلترا مباراة إيطاليا دوري امم اوروبا
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. استبعاد نجم الأهلي من مواجهة المصري بالسلوم في كأس مصر

تنبيه عاجل من الأرصاد بشأن درجات الحرارة الحالية

شاهد الان مباشر يلا شوت Today مشاهدة مباراة إيطاليا وانجلترا في دوري الامم الاوروبية بث مباشر اليوم لايف YALLA SHOOT

بث مباشر مشاهدة مباراة إيطاليا وإنجلترا Yalla Shoot رابط مباشر وسريع دون تقطيع Youtube

الأهلي يشترط على موسيماني من أجل استمراره في تدريب الفريق

يلا شوت MATCH مشاهدة مباراة انجلترا وايطاليا بث مباشر يلا شوت اليوم 11-06-2022 في دوري الامم الاوروبية beIN

هُنا.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر ضد كوريا الجنوبية والقناة الناقلة لها

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز