يلا شوت In TiMe مباراة ايطاليا وانجلترا مباشر اليوم السبت Yalla Coora بطولة دوري الامم الاوروبية 2022

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة انجلترا وايطاليا اليوم 2022-06-11 في دوري الأمم الأوروبية England vs Italy، يلا شوت وذلك في المباراة التي ستجمع المنتخبين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أمم أوروبا.

تشكيل منتخب إيطاليا وإنجلترا في مباراتهم اليوم -





إنجلترا

حراسة المرمى: راميسديل.

الدفاع: تريبيير – كوادي – ستونز – جيمس.

الوسط: سترلينج – ورد براوس – جريليش – ديكلان رايس – بوين.

الهجوم: أبراهام.



إيطاليا

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: دي لورينزو – أتشيربي – لويس فيليبي – دي ماركو.

الوسط: تونالي – لوكاتيلي – فراتيسي.

الهجوم: بيسينا – سكاماكا – بيليجريني.

