يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة إنجلترا وإيطاليا بث مباشر 11-06-2022 England vs Italy كورة لايف NOW

يقدم لكم موقعكم الفجر الرياضي بث مباشر لـ مشاهدة القمة المرتقبة بين منتخب إنجلترا ونظيره المنتخب الإيطالي في اللقاء الذي سيجمع بينهم مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الامم الأوروبية.

يستضيف منتخب إنجلترا نظيره إيطاليا على ملعب "مولينيو"، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023 وتقام مباراة إنجلترا ضد إيطاليا، فى تمام التاسعة إلا الربع مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة،على ملعب مولينيو بالمجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، وتذاع المباراة على قنوات L’Equipe TV، Futbol 1 HD.

بث مباشر اللقاء المنتظر بين منتخب ايطاليا ومنتخب انجلترا يلا شوت الجديد يتقابل منتخب ايطاليا وانجلترا في مساء اليوم ضمن بطولة دوري الامم الاوروبية لدور المجموعات في جولتها الثالثة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و8:45 بتوقيت القاهرة.