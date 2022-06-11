تداول 6091 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانىء البحر الأحمر

شهدت موانيء البحر الأحمر اليوم السبت تداول 6091 طن بضائع عامة ومتنوعة و379 شاحنة و49 سيارة ملاكي.



وذكر بيان صادر عن هيئة الموانىء اليوم أنه بلغ تداول إجمالي حركة الصادرات من البضائع عامة والمتنوعة 5168 طنا و216 شاحنة و16 سيارة ملاكي كما بلغ تداول إجمالي حركة الواردات من البضائع عامة والمتنوعة 2923 طنا و163 شاحنة و33 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بإجمالي 91 شاحنة بحمولة 2315 طن بضائع عامة ومتنوعة و5 سيارات ملاكي والسفينة عمان بإجمالي 24 شاحنة بحمولة 285 طن بضائع عامة ومتنوعة و3 شاحنات فارغة.

كما تم مغادرة السفينة بوسيدن أكسبريس بإجمالي 113 شاحنة بحمولة 2540 طن بضائع عامة ومتنوعة و11 سيارة ملاكي وسفينة الحرية بإجمالي 76 شاحنة بحمولة 1838 طن بضائع عامة ومتنوعة بينما استقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 14 شاحنة بحمولة 246 طن بضائع عامة و77 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و31 شاحنة فارغة و8 سيارات ملاكي.

وتم مغادرة العبارة سيناء بإجمالي 32 شاحنة بحمولة 790 طن بضائع عامة و5 سيارات ملاكي والعبارة ايلة فارغة.