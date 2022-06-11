مشاهدة مباراة انجلترا وايطاليا بث مباشر اليوم دوري الأمم الأوروبية beIN SPORTS HD 1



يلا شوت تابع مباراة ايطاليا وانجلترا يلا شوت اون لاين، تتجه الأنظار إلى ملعب مولينيو لمتابعة المباراة القوية بين منتخبي ايطاليا وإنجلترا مساء اليوم السبت 11 يونيو، في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويمكنكم مشاهدة مباراة إيطاليا وإنجلترا بث مباشر اليوم عبر تطبيق UEFA TV، حيث لن تذاع بطولة دوري الأمم الأوروبية على أي من الشاشات العربية.

وسيتم اذاعة مباراة ايطاليا وانجلترا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.