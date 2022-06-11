وزير قطاع الأعمال يبحث مع محافظ الغربية مشروع تطوير نادي غزل المحلة

بحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مشروع تطوير نادي غزل المحلة.

استعرض الوزير، خلال اللقاء، مشروع تطوير نادي غزل المحلة، والذي يتضمن تطويرا كبيرا لنادي العاملين بمساحة 14 فدانا، وإنشاء نادي اجتماعي رياضي خاص بعضويات جديدة لأهالي المحلة الكبرى بمساحة 20 فدانا.

كما أوضح الوزير أنه تم فصل نشاط كرة القدم في شركة مستقلة باسم غزل المحلة لكرة القدم، تساهم فيها شركة مصر للغزل والنسيج بحصة عينية نحو 65 مليون جنيه، وتم إجراء طرح خاص بقيمة 37 مليون جنيه لمستثمرين ومؤسسات مصرية وخليجية، بالإضافة إلى الاكتتاب العام كأول شركة لكرة القدم تطرح في البورصة المصرية الذي يبدأ غدا الأحد 12 يونيو وحتى الأول من يوليو 2022 بقيمة 98 مليون جنيه بما يرفع رأس مال الشركة إلى 200 مليون جنيه، مشيرا إلى جهود تأهيل الناشئين والبراعم وإعدادهم فنيا وبدنيا ونفسيا للاحتراف خارجيا في الأندية الأوروبية والخليجية.