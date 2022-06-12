يلا شوت Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بالسلوم بث مباشر في كأس مصر yalla shoot

رابط يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري بالسلوم في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المصري بالسلوم، التي تقام مساء غدٍ على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:



محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والمصري بالسلوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على استاد الأهلى we السلام.

-القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالسلوم

ومن المنتظر أن يتم إذاعة مباراة الأهلي مع نظيره المصري بالسلوم، عبر قناة أون تايم سبورت 1، حيث تعد شبكة قنوات أون تايم سبورت، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس مصر.