كورة لايف PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بالسلوم بث مباشر في دور الـ32 كأس مصر يلا شوت HD

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي
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يقدم لكم موقع الفجر الرياضي رابط بث مباشر لـ مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري بالسلوم في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

ينتظر جماهير وعشاق النادي الأهلي، موعد مباراة الشياطين الحمر ضد المصري البورسعيدي بالسلوم، في المباراة المؤجلة من منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر النسخة الجديدة 2022.

واسفرت قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر لموسم 2022، عن وقوع المارد الأحمر بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بنظيره المصري البورسعيدي.

ومن المقرر أن تقام الشياطين الحمر أمام المصري البورسعيدي، بالسلوم وفقًا لما قرره اتحاد الكرة على ملعب السلام.

موعد مباراة الأهلي والمصري في بطولة كأس مصر 2022
وتقام مباراة القلعة الحمراء أمام أبناء بورسعيد بالسلوم، يوم الأحد الموافق 12 من شهر يونيو المقبل.

 

 

 

 

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