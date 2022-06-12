كورة لايف PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بالسلوم بث مباشر في دور الـ32 كأس مصر يلا شوت HD

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي رابط بث مباشر لـ مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري بالسلوم في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.



ينتظر جماهير وعشاق النادي الأهلي، موعد مباراة الشياطين الحمر ضد المصري البورسعيدي بالسلوم، في المباراة المؤجلة من منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر النسخة الجديدة 2022.

واسفرت قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر لموسم 2022، عن وقوع المارد الأحمر بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بنظيره المصري البورسعيدي.

ومن المقرر أن تقام الشياطين الحمر أمام المصري البورسعيدي، بالسلوم وفقًا لما قرره اتحاد الكرة على ملعب السلام.

موعد مباراة الأهلي والمصري في بطولة كأس مصر 2022

وتقام مباراة القلعة الحمراء أمام أبناء بورسعيد بالسلوم، يوم الأحد الموافق 12 من شهر يونيو المقبل.