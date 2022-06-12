يلا شوت ON TiMe بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بالسلوم دون تقطيع KoraLive

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي
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مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري بالسلوم بث مباشر يلا شوت في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر yalla shoot تابع المباراة دون تقطيع عبر موقع الفجر الرياضي.

قائمة الأهلي ضد المصري بالسلوم:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف الدفاع: محمد هاني - كريم فؤاد - بدر بانون - رامي ربيعة - محمود متولي - محمد خليفة نصير - محمود وحيد - محمد أشرف الوسط: محمد محمود - أحمد نبيل كوكا - محمد فخري - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - زياد طارق - حسين الشحات الهجوم: صلاح محسن - حسام حسن - محمد شريف - أحمد سيد عبد النبي.

 

 

 القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالسلوم في كأس مصر
ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي والمصري بالسلوم في كأس مصر مساء اليوم الأحد، من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورتس الحاصلة على حقوق نقل مباريات بطولة كأس مصر هذا الموسم، إذ سيتم نقل المباراة عبر قناة On Time sports HD 1.

 


 

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