أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 12-6-2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر خلال التعاملات اليوم الأحد، بعدما ارتفعت خلال تعاملات أمس، بينما استقر السعر العالمي للمعدن الأصفر مسجلا مستوى 1875 دولارا للأوقية.

سعر الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 672 جنيها

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 861 جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1005 جنيهات.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1148 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8090 جنيها.



أسعار الذهب العالمية



انتعشت أسعار الذهب مرة أخرى في تعاملات متقلبة، أمس؛ حيث تحول التركيز إلى المخاطر الاقتصادية بعد تراجع سعر المعدن النفيس في البداية عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأمريكي وعززت الرهانات على زيادات قوية في أسعار الفائدة.