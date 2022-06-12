الأرصاد تعلن: انخفاض الحرارة اليوم على شمال البلاد والعظمى في القاهرة 35 درجة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه يسود اليوم الأحد انخفاض في درجات الحرارة مقارنة أمس الذي شهد ارتفاع ملحوظ في درجاات الحرارة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة على على السواحل الشمالية.

وعن حالة الطقس في جنوب البلاد يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد تسجل القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة.

وأضحت الأرصاد الجوية ان مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وعن درجات الحررة في قنا تسجل العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، بينما تسجل أسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.