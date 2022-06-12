سعر اليورو اليوم الأحد 12-6-2022 فى مصر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجل سعر اليورو اليوم الأحد 12-6-2022، تباينا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 19.59جنيه للشراء، و19.91 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.59جنيه للشراء، و19.93 للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
20.07 جنيه للشراء.

20.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.59 جنيه للشراء.

19.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
19.59 جنيه للشراء.

19.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.59 جنيه للشراء.

19.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
19.87 جنيه للشراء.
 
19.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
19.91 جنيه للشراء.

20.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
20.62 جنيه للشراء.

19.93 جنيه للبيع.

 

 

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