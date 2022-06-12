الأرصاد عن حالة الطقس غدا.. حار نهارا ولطيف ليلا

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة لطقس غدا الاثنين الموافق 13-6-2022، مؤكدة أن البلاد يسودها طقس حار.

وتوقعت الأرصاد لجوية أن الطقس في شمال البلاد يكون حار نهارا ولطيف ليلا، ام في جنوب البلاد فيكون الطقس شديد الحرارة في فترات النهار.

وعن تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين، تستعرض بوابة الفجر في السطور التالية بيان الأرصاد الجوية:

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة على على السواحل الشمالية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلادز

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس لطيف ليلا على السواحل الشمالية.



وعن الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد غدا تتمثل في نشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بجانب فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين، من المتوقع أن تسجل القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن مطروح تسجل العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.