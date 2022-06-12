10.6 مليون طن إنتاج عمان من الغاز المسال في 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية الأحد 12 يونيو حزيران، إن إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي المسال وصل إلى مستويات قياسية عند 10.6 مليون طن متري في 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 11 مليون طن متري بعد الانتهاء من التوسعات الجديدة.

والغاز الطبيعي المسال هو غاز يتم تبريده إلى سائل للسماح بنقله على متن ناقلات النفط إلى وجهات غير مرتبطة بخط أنابيب.

وأعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال عام 2018 عن خطط لتوسعة طاقتها الإنتاجية إلى 11.4 مليون طن سنويًا بحلول عام 2022.


 

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