ازداد البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022، حيث يرغب الطلاب في معرفة لينك يطلعون من خلاله عن نتيجة الشهادة الإعدادية مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الطلاب.

وتستعرض بوبة الفجر الإلكترونية في السطور التالية خطوات الحصول عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 ورابط الاستعلام الرسمي لطلاب المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2021_2022.



نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

يبحث الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية الازهرية وأولياء أمورهم لسهولة معرفة درجاتهم في الامتحانات النهائية للعام الدراسي، وعن الخطوات إليكم التالي:

الدخول عبر مواقع الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

كتابة بيانات الطالب المستعلم عن درجاته.

تحديد كافة المعلومات عن قيد الطالب.

تدوين رقم جلوس طالب في الامتحانات النهائية.

الضغط على زر الاستعلام وعرض النتيجة.

ظهور قائمة بدرجات الطالب في جميع المواد الدراسية والنسبة المئوية.



ونتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الأزهرية والمجموع الكلي للمواد الدراسية من أكثر ما يشغل أولياء الأمور حاليا حيث مجموع مادة القرآن الكريم من 50 درجة ومادة اللغة العربية من 50 درجة ومادة الرياضيات من 50 درجة ومادة التربية الإسلامية من 50 درجة ومادة الدراسات الاجتماعية من 25 درجة ومادة العلوم من 25 درجة ومادة اللغة الإنجليزية من 25 درجة.

كما ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية الازهرية على أحر من الجمر إعلان نتائجهم في كافة المواد الدراسية التي خضعوا لدراستها في المعاهد الأزهرية بجميع محافظات الجمهورية للعام الدراسي الحالي.