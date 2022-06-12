تفاصيل أزمة نجلاء بدر وأحد الفنادق الشهيرة بـ "العلمين الجديدة"

تصدرت الفنانة المصرية نجلاء بدر تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الأحد الموافق الـ12 من يونيو 2022، بعد نشوب أزمة بينها وبين أحد الفنادق الشهيرة.

واقعة نجلاء بدر

وتساءل الكثيرون عن سبب تصدر نجلاء بدر محركات البحث، حيث انتشرت العديد من المنشورات على مختلف المواقع التي تفيد بوجود مشكلة بينها وبين إحدى فنادق العلمين الجديدة.

أزمة نجلاء بدر وفندق بالعلمين الجديدة

وكشفت نجلاء بدر عن تفاصيل الواقعة التي نشبت بينها وبين فندق شهير بالعلمين الجديدة، وذلك بسبب عدم وجود زوجها معها، حيث منعت من الإقامة وحدها وبدونه.

تفاصيل أزمة نجلاء بدر والفندق

وأوضحت النجمة نجلاء بدر أن الواقعة سببها إدارة الفندق التي منعتها من الإقامة دون وجود زوجها، وهو ما كذبه الفندق الذي بيَن أن ما ترويه ليس له أساس من الصحة.

بداية واقعة نجلاء بدر والفندق

بدأت الواقعة عندما نشرت نجلاء بدر منشورا على حسابها الرسمي عبر "فيس بوك" تتهم فيه فندق شهير بالعلمين الجديدة بمنعها من الإقامة دون زوجها.

اتهامات متبادلة بين نجلاء بدر والفندق الشهير

وكذبت إدارة الفندق تصرياحات نجلاء بدر، موضحا أنها جاءت إلى الفندق رفقة مذيعة صديقتها دون حجز مسبق، ولم يكن هناك غرف فارغة، لذا تم منعهم.

رد نجلاء بدر

وردت الفنانة نجلاء بدر على تصريحات إدارة الفندق متهمة إياهم بالكذب قائلةً: "يا أفشل تكذيب، عندي شهود وناس كتير حصل معاها نفس الموقف ونزلاء عندكم في الفندق، وهاكذب ليه يا محترمين والحق بالقانون ومصر دولة قانون رغم أنف المدمرين، الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية".

سبب منع نجلاء بدر

وأشارت نجلاء بدر إلى أنه بعد انتهاء إجراءات الإقامة فيه لمهمة عمل في الساحل الشمالي، انتظرت بالغرفة قرابة ساعة، ثم تفاجأت باعتذارهم لعدم قبول "سناجل" وهو ما أثار دهشتها حيث أكدت أنها حجزت قبلها بيوم.