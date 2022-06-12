تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية

تضاعفت عمليات البحث خلال الدقائق القليلة الماضية عبر المحرك العالمي «جوجل»، حول تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوريا الجنوبية التي من المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل الموافق 14 يونيو على استاد سيول كأس العالم.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، في التقرير التالي، تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوريا الجنوبية وجاءت تفاصيله كالتالي:

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوريا الجنوبية

وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للإعلام، عن حصولها على حقوق نقل مباراة منتخب مصر وكوريا الجنوبية الودية على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت البث الأرضي والفضائي، فإن تردد كل منها كالتالي:

تردد أون تايم سبورت البث الأرضي

تعرض المباراة الودية عبر تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية، التي يمكن تحميلها بالبحث عن التردد التالي:

- التردد الأرضي «الرقمي»: UHF32

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

تردد أون تايم سبورت البث الفضائي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

طائرة خاصة لنقل المنتخب إلى كوريا الجنوبية

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، الناقل الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم، أمس السبت، تسير رحلة خاصة تحمل رقم MS 3301 من طراز بوينج B787-9 Dreamliner؛ لنقل بعثة منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية، لملاقاة نظيره منتخب كوريا الجنوبية وديًا الثلاثاء المقبل بالعاصمة الكورية «سول».