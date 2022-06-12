وزير الإسكان يتفقد مشروعات المنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة وأعمال تطوير وتوسعة طريق إسكندرية مطروح الساحلى



بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد الأبراج بالمنطقة الشاطئية، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.



وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجًا تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، ويتم بالتوازى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية لتلك الأبراج، كما يتم تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة الشاطئية، ووصل بعضها للدور الـ30، وتم الانتهاء من الأعمال بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال.



كما تفقد الوزير أعمال تنسيق الموقع بالطرق الرئيسية، وأعمال الميادين بالمنطقة الشاطئية، بجانب تفقد سير العمل بمشروع تنفيذ كمباوند سكني عمراني متكامل على مسطح 700 فدان، يشتمل على الفيلات والشاليهات وشقق العمارات التي تضم العديد من الوحدات السكنية نحو 12500 وحدة، بجانب المسطحات التجارية، وتتمتع منطقة الفيلات فيها بطبيعة خلَّابة كونها مقامة على جزر صناعية كل جزيرة تحتوي على عددٍ من الفيلات بطابع خاص.



وواصل الدكتور عاصم الجزار، جولته، بتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق إسكندرية / مطروح الساحلى، والتى يجرى الانتهاء منها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعرض 7 حارات مرورية فى كل اتجاه، تسهم فى تيسير الحركة المرورية، واستيعاب الكثافات، كما تفقد أعمال تشطيب الواجهات المُطلة على الطريق، بكل من، الحى اللاتينى، والداون تاون، والمدينة التراثية، وأعمال زراعة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بالطريق.



وفى مستهل زيارته للمدينة، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بجهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.



واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات السكنية والخدمية، وأعمال المرافق والطرق وغيرها بمدينة العلمين الجديدة، مشددا على الإسراع بمعدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروعات فى المواعيد المحددة.