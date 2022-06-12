عاجل.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 66%

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021 /2022 بنسبة نجاح بلغت 66.1 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 76.54% للإعدادية المهنية.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة أسيوط بالاسم أو رقم الجلوس



جاء ذلك بحضور العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

محافظ أسيوط يهنئ الطلبة الناجحين



وقدم محافظ أسيوط، التهنئة للطلاب الاوائل فى الشهادة الاعدادية ولجميع الطلاب الناجحين والمتفوقين وطالبهم باستكمال مسيرة النجاح وبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما وجه الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، كما أعرب عن تقديره لكافة العاملين بمديرية التربية والتعليم على مجهوداتهم.

المحافظ يؤكد دور التعليم في تخريج أجيال واعدة

وأشار إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة موجهًا باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح،مشيرًا إلى إن القيادة السياسية والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وخاصة في ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته.

دسوقي: نسبة النجاح 66%



وأشار محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى أن نتيجة الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين 66.1 % وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثانى للإعدادية العامة 55 ألف و691 طالبًا من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 84 ألف و712 طالبًا لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 9 ألاف و274 طالبا نجح منهم 6670 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 76.54 % فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 55 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 88.67 %، مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.