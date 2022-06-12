كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بالسلوم في كأس مصر بث مباشر yallagoal

يستعد فريق الأهلي لبداية رحلته في بطولة كأس مصر 2022، عندما يواجه المصري بالسلوم في دور الـ32.

الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر، والتي أقيمت في 2020، فيما تأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر 2021 ليواجه بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي والمصري بالسلوم في كأس مصر 2022

ويبدأ الأهلي مشواره في كأس مصر 2022، عندما يواجه المصري بالسلوم، الأحد، على ملعب استاد السلام، في دور الـ32.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالسلوم في كأس مصر 2022

تُبث مباريات كأس مصر على الهواء مباشرة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية بشكل حصري.

ومن المُنتظر أن يتم نقل مباراة الأهلي والمصري بالسلوم في كأس مصر 2022 عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".