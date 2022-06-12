مشاهدة in time مباراة الأهلي ضد المصري بالسلوم بث مباشر اليوم في كأس مصر live

يستعد ستاد السلام، لاستضافة مباراة الأهلي والمصري بالسلوم، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 32 من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والمصري بالسلوم، التي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، على قناة أون تايم سبورت.

قائمة الأهلي لمباراة المصري بالسلوم

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف.