ارتفاع ملحوظ في حجم البضائع بالموانئ السعودية خلال مايو

الاقتصاد
علم السعودية
علم السعودية
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حققت الموانئ السعودية خلال شهر مايو لعام 2022 ارتفاعًا في حجم المناولة للحاويات نسبته 1.38% لتصل إلى 600،107 حاويات مقارنة بشهر مايو لعام 2021، وحققت أعداد الحاويات الصادرة زيادة ملحوظة بنسبة 2.57% بإجمالي 175،958 حاوية، فيما شهدت أعداد الحاويات الواردة تراجعًا طفيفًا نسبته 0.64% مُسجلة 176،978 حاوية.


وسجلت الموانئ السعودية خلال شهر مايو لعام 2022 ارتفاعًا في حجم المناولة للحاويات نسبته 1.38% لتصل إلى 600،107 حاويات مقارنة بشهر مايو لعام 2021.

وحققت أعداد الحاويات الصادرة زيادة ملحوظة بنسبة 2.57% بإجمالي 175،958 حاوية، فيما شهدت أعداد الحاويات الواردة تراجعًا طفيفًا نسبته 0.64% مُسجلة 176،978 حاوية.

ودفعت المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بتقديم خدمات تنافسية في التشغيل والمناولة؛ إلى زيادة عدد حاويات المُسافنة في الموانئ السعودية لتصل إلى 247،172 حاوية بزيادة 2.01% وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جهته بلغ إجمالي حجم البضائع المناولة 21،041،021 طنًا بزيادة تصل نسبتها إلى %23.70، حيث شهدت البضائع العامة زيادة ملحوظة نسبتها 21.86% لتصل إلى 810،244 طنًا، وارتفع حجم البضائع الصلبة بنسبة 2.46% بإجمالي 4،166،749 طنًا، كما زادت البضائع السائلة بنسبة بلغت 30.74% مُسجلة 15،869،634 طنًا عن مثيلتها في مايو 2021م، وذلك نتيجة تنظيم عمليات إجراءات تدفق الشاحنات من وإلى الموانئ السعودية وما توليه الهيئة من أهمية لتمكين مختلف القطاعات الحيوية والصناعات الوطنية في المملكة.

وسجلت أعداد السفن 1،020 سفينة بزيادة 3.03%، وبلغ إجمالي عدد المركبات 81،737 مركبة بزيادة 42.33%، فيما انخفض إجمالي أطنان المواد الغذائية بنسبة 6.50% لتصل إلى 1،825،579 طنًا عما كانت عليه في مايو الماضي.

وشهدت الموانئ السعودية خلال شهر مايو لعام 2022م استقبال 54،907 ركاب بزيادة 16.38%، وتفريغ عدد 459،677 رأس ماشية مستوردة بارتفاع بلغت نسبته 181.64% بما يعزز منظومة الاستيراد والتصدير ويحفز النمو الاقتصادي الوطني.

 

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