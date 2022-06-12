تعرف على حالة الطقس غدا الإثنين 13-6-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

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حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وأوضح خبراء الأرصاد أنّ أكثر المناطق التي تشهد درجات حرارة مرتفعة لن تتخطى العظمى فيها 41 درجة في بعض المناطق كمحافظة أسوان وإدفو، وغالبية المناطق تتراوح درجات الحرارة بها بين 26 لـ36 درجة مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وأكدت الهيئة، أنّ غدًا الإثنين سيشهد رياحًا نشطة أحيانًا، إضافة إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، أما القاهرة الكبرى وجنوب الوجة البحري فتشهد أجواء مشمسة فقط.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين، الموافق 13 يونيو 2022، في مصر على النحو التالي:

القاهرة 34 24

الإسكندرية 28 21

وادي النطرون 31 22

طنطا 33 21

شبين الكوم 34 22

دمنهور 30 21

بلطيم 27 20

مطروح 26 20

السلوم 28 21

سيوة 31 22

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 34 23

المنصورة 33 21

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 22

العريش 28 20

رفح 27 20

رأس سدر 27 21

نخل 32 20

نويبع 34 25

طابا 33 24

كاترين 28 17

الطور 32 23

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 37 27

الفيوم 34 22

بني سويف 34 22

المنيا 35 23

أسيوط 35 24

سوهاج 37 25

قنا 38 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 27

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 25

الوادي الجديد 39 27

شلاتين 36 26

أبو رماد 34 27

حلايب 33 27

رأس حدربة 32 28.

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