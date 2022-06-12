أمطار ورياح.. ننشر توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد غدا الاثنين نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، إضافة لفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري على فترات متقطعة أيضا.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ من المتوقع أن يشهد طقس الثلاثاء نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، فضلًا عن أن حالة الطقس ليلا تشهد طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة الطقس يوم الأربعاء، فمن المتوقع أن تشهد طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فضلًا عن وجود نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الاثنين 13 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجة البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.

درجات الحرارة الثلاثاء 14 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجة البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة الحرارة الأربعاء 15يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجة البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.