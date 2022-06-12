الأردن تبحث مع الجزائر زيادة التجارة البينية وإقامة الاستثمارات المشتركة

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، أهمية العمل المشترك بين الأردن والجزائر لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة استنادا إلى العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط البلدين الشقيقين.



ووفق بيان للوزارة، أكد الشمالي خلال لقائه في العاصمة الجزائرية، اليوم الأحد، وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري البروفيسور كمال رزيق، ورئيس وأعضاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وعددا من رجال الأعمال الجزائريين، أن الفرصة مواتية لزيادة حجم التجارة البينية وإقامة الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين وتحفيز القطاع الخاص.



وقال الشمالي الذي بدأ زيارة للجزائر، مساء أمس السبت، لبحث مجالات التعاون الاقتصادي والتحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة المقبلة، إن الأردن حريص على تطوير التعاون الاقتصادي مع الجزائر في مختلف المجالات، وخاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الراهنة وما استجد منها بعد جائحة كورونا وتداعياتها والظروف الإقليمية والدولية.

كما سيحضر الشمالي على هامش الزيارة، افتتاح معرض الجزائر الدولي في دورته 53 والذي يشارك فيه الأردن بجناح يعرض العديد من المنتجات الأردنية.



وأستعرض حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2020 والتي بلغت 213 مليون دولار، مقارنة بـ197 مليون دولار خلال العام 2021، أي بنسبة انخفاض بلغت ما يقارب 8 بالمئة.

كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال الربع الأول من هذا العام نحو 72 مليون دولار، مقارنة مع 32 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2021.



وتطرق الشمالي إلى جملة الإصلاحات الشاملة التي يشهدها الأردن في المجالات الاقتصادية، والتي تكللت أخيرا بإطلاق رؤية التحديث الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة وتمثل برنامج عمل ممتد للنهوض الاقتصادي، إضافة إلى مساعي الحكومة لزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة، حيث يتم العمل حاليا للانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لبيئة الاستثمار.



من جانبه، قال وزير التجارة الجزائري إن زيارة الوزير الشمالي والوفد المرافق مهمة لبحث آليات زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين والعمل على رفع أرقام التجارة لمستويات أعلى من الموجود حاليا، إضافة إلى تحفيز رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين للاستفادة من الفرص وتحويلها إلى مشاريع متقدمة للتعاون الاقتصادي المشترك.



وبحث الوزيران خلال لقاء ثنائي مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي والعمل على معالجة بعض المعيقات التي تواجه انسياب السلع في الاتجاهين وكذلك التنسيق المشترك حيال الموضوعات الاقتصادية في إطار الجامعة العربية والمحافل الدولية.



من جهته، قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الخاص الأردني يتطلع باهتمام لتطوير التعاون الاقتصادي مع الجزائر في مختلف المجالات من خلال تنشيط التبادل التجاري وإقامة الاستثمارات.



واضاف أن القطاع الصناعي الأردني يمتلك ميزات تنافسية عالية في العديد من القطاعات الإنتاجية.

وأكد أن المملكة تعد بوابة إقليمية وعالمية للتبادل الاقتصادي مع العالم بسبب اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع أكبر التكتلات الاقتصادية العالمية.



بدوره، قال رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة الطيب شباب، إن زيارة الوفد الأردني ومشاركته في المعرض فرصة مهمة للتباحث في أطر التعاون الاقتصادي للمرحلة المقبلة والاتفاق على برنامج للمرحلة المقبلة.