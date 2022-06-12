"غرفة الشارقة" تستهل جولتها الخليجية من الرياض للتعريف بفئات جائزة الشارقة للتميز

بدأت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بجائزة الشارقة للتميز جولة لترشيح منشآت القطاع الخاص على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة بالجائزة والتعريف بفئتي "جائزة الشارقة للتوطين الخليجية وجائزة الشارقة للتميز الخليجية" وتشجيع الشركات في هذه الدول الشقيقة على الإبداع والتميز في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واستهلت الجائزة جولتها من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض بوفد ضم ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز وأمل الحوسني رئيس قسم الإعلام في غرفة الشارقة وذلك من خلال اجتماع ضم مسؤولين من غرفة الرياض شارك فيه كل من سامي العيبان مدير عام إدارة الاشتراكات وعبد الرحمن الشايقي مدير إدارة الجودة ومحمد العكاسي مدير قسم الإجراءات بغرفة الرياض.

وتناول الاجتماع شرحا تفصيليا عن شروط الاشتراك بالجائزتين ومعاييرهما ومواعيد التقديم والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بجائزة الشارقة للتميز، إلى جانب آليات التقييم والمزايا الممنوحة للفائزين في جائزة الشارقة للتميز الخليجية وهي جائزة مخصصة للمنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من كافة قطاعات الشركات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وجائزة الشارقة للتوطين الخليجية وهي مخصصة للمنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر توظيفا للمواطنين والخليجيين.

وقالت ندى الهاجري إن برنامج الجولة يشمل عقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين المعنيين بإدارة الجودة والتميز والجوائز في غرف التجارة والصناعة الخليجية بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تعريفية بالتعاون مع الغرف التجارية في كل الدول التي سيزورها وفد الجائزة..مؤكدة حرص الغرفة على المساهمة الفاعلة في نشر ثقافة التميز المؤسسي وترسيخ معايير الجودة في أوساط مجتمع الأعمال الخليجي عبر التشجيع على اعتماد الحوكمة المؤسسية، والالتزام بأرقى معايير الجودة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والاستثمار المستدام في الموارد البشرية وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وتطوير قيم المسؤولية المجتمعية والممارسات الصديقة للبيئة.

وفي ختام الاجتماع سلّمت الغرفة درعا تكريمية إلى غرفة الرياض حيث أعرب المسؤولون فيها عن عميق شكرهم وامتنانهم لغرفة الشارقة على هذه الزيارة التي تأتي في سياق التواصل المستمر وفي إطار العلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقتين.

وكان مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز قد أعلن مؤخرا عن فتح باب التسجيل للمشاركين بالنسخة الجديدة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة www.shjseen.ae لتسع فئات هي /جائزة الشارقة للتوطين الخليجية وجائزة الشارقة للتميز الخليجية وجائزة الشارقة للتميز وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وجائزة الشارقة لرواد الأعمال وجائزة الشارقة الخضراء وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية وجائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة وجائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية/ وسيتم خلال يونيو الجاري تنظيم ندوة تعريفية في مقر الغرفة تستهدف القطاع الخاص في دولة الإمارات لتسليط الضوء على معايير الفئات وآليات المشاركة بالجائزة.