أسعار الذهب اليوم الإثنين 13-6-2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر خلال التعاملات اليوم الإثنين، مع استقرار السعر العالمي للمعدن الأصفر مسجلا مستوى 1875 دولارا للأوقية، بعد أن شهدت أسعارالذهب طلب مرتفع على المستوى العالمي، حيث تحول التركيز إلى المخاطر الاقتصادية بعد قراءات التضخم الأميركية المرتفعة التي عززت الرهانات على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4% إلى 1873.58 دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1875.50 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 672 جنيها

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 861 جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1005 جنيهات.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1148 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8090 جنيها.

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب انخفضت الأيام الماضية ولكنها عاودت للارتفاع، حيث أن سعر الذهب في السوق يعتبر لحظي وهناك عدة محددات تحدد سعره.

وأشار "فرج" إلى أن سعر جرام الذهب وصل إلى 1006 جنيها، لافتا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية مازالت تسيطر على العالم، وتؤثر على مختلف القطاعات، ومنها الذهب.

وأضاف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الذهب وعاء ادخاري، وحتى وإن انخفض سعره "مبيخضش"، ناصحا الراغبين في الشراء أن يشتروا المشغولات الذهبية كالأساور والخواتم لانخفاض قيمة مصنعيتها.

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن الذهب شهد ارتفاعات قوية جدًا، حتى وصل إلى 1280 جنيه عيار 21، وكانت تلك الارتفاعات عالمية ومحلية، حيث تخطى سعره 2000 دولار، وكان الإقبال على المعدن النفيس داخليًا وخارجيًا، باعتباره الملاذ الآمن للدول والأفراد.

وأضاف ناجي فرج، أنّ أسعار الذهب مستقرة وهادئة في الفترة الحالية، بالإضافة إلى كونها جيدة ومناسبة، لافتًا إلى أن الذهب استثمار طويل الأمد، لأنه موجود منذ آلاف السنوات "مش هيصدي ولا هيجرا له حاجة".

وتابع مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب: "لازم الأسواق تاخد وتدي، ولكن الذهب استثمار جيد وأحد الأوعية الاستثمارية بجانب البنوك، ويجب أن نشكر رئيس الوزراء على الشهادات البنكية 18% و14% لأنها ساهمت بقوة في امتصاص الموجات التضخمية وعدم إحساس المواطن بها".

وأردف: "سعر الشهادات البنكية على أسعار الذهب ليس مباشرًا، إذ أن سعر الذهب يتأثر بعوامل كثيرة، وبالنسبة لأسعاره الحالية الناس متقلقش، حتى لو الأسعار هديت، ممكن تتخطى الأسعار السابقة، ولا يملك أي تاجر إنه يحدد سعر الذهب".

أسعار الذهب عالميًا:

شهدت أسعارالذهب طلب مرتفع على المستوى العالمي، حيث تحول التركيز إلى المخاطر الاقتصادية بعد قراءات التضخم الأميركية المرتفعة التي عززت الرهانات على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4% إلى 1873.58 دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1875.50 دولار.