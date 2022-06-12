هذه الأسباب تحرمك من التقديم لمعاهد معاوني الأمن

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الأسباب التي تحرم الطلاب من التقديم في معاهد معاوني الأمن، وهي الوظيفة البديلة لأمين الشرطة، والتي يتم التقديم فيها بالشهادة الإعدادية، وتستمر الدراسة من خلالها لمدة 18 شهرا، وتتحمل خلالها الدولة كافة النفقات الشهرية، خلال فترة الدراسة، كما يحصل الطالب على مكافاة شهرية، ويتم منح جوائز مادية ومعنوية للمتفوقين.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، الأسباب التي تحرمك من التقديم لمعاهد معاوني الأمن والتي جاءت كالتالي:-

موعد التقديم في معاهد معاوني الأمن

يتم التقديم في معاهد معاوني الأمن في الفترة من السبت الموافق 21 مايو وتستمر حتى الخميس 23 يونيو، من خلال التوجه إلى أحد مقرات معاوني الأمن في المحافظات، ثم التقديم إلكترونيًا وسيتم سحب الملف، سيخضع المتقدمين للاختبارات التي تبدأ اعتبارًا من يوم 28 مايو المقبل بالمعاهد التدريبية التابعة لقطاع التدريب.

أسباب تحرمك من التقديم لمعاهد معاوني الأمن

وبحسب المعلن من وزارة الداخلية، فإن الأسباب التي تمنع من التقديم لمعاهد معاوني الأمن والتي جاءت كالآتي:

- ألا يكون المتقدم مصري الجنسية، أو يكون أحد الوالدين حاصل على الجنسية المصرية بالتجنيس.

- أن يكون عمر الطالب عند التقديم أقل من 19 عامًا، أو أن يكون أكبر من 25 عامًا.

- ألا يكون المتقدم قد حصل على الشهادة الإعدادية.

- قد سبق الحكم عليه في قضايا جنائية أو في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار «ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره».

- سبق فصله من خدمة الحكومية أو القطاع العام بقرار أو حكم تأديبي.

- عدم استيفاء شروط اللياقة الصحية التي يتم تحديدها من قبل المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.

- عدم اجتياز اختبار السمات واللياقة البدنية.

- أن يكون طول المتقدم أقل من 170 سم للذكور، أما الإناث أن يكون الطول أقل من 160 سم.

- أن يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.