ترتيب مجموعة إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية قبل مواجهات الجولة الخامسة

البرتغال
البرتغال
Advertisements

 

يسري محمد

أسدل الستار على أحداث مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتى تضم منتخبات "إسبانيا - البرتغال - سويسرا - التشيك".

وتمكن منتخب إسبانيا من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب التشيك بهدفين مقابل لاشيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وعلى الجانب الآخر، تمكن منتخب سويسرا من تحقيق المفاجأة بالفوز على نظيره منتخب البرتغال بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويستعرض لكم الفجر الرياضي، جدول ترتيب المجموعة الثاني كالآتي:-

1- منتخب إسبانيا 8 نقاط 
2- منتخب البرتغال 7 نقاط 
3- منتخب التشيك 4 نقاط 
4- منتخب سويسرا 3 نقاط.

كريستيانو البرتغال إسبانياغ اسبلنبا والبرت

مواد متعلقة

اهداف مباراة البرتغال ضد سويسرا اليوم الأحد

اهداف مباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية

Advertisements

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي والمصري بالسلوم

موعد مباراة الأهلي والمصري بالسلوم اليوم

عاجل.. خالد جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأولمبي

عاجل.. المحكمة الرياضية تغرم الأهلي مليون دولار

الأهلي ضد المصري بالسلوم.. الموعد والقنوات الناقلة

حازم إمام يفاوض مدرب الأهلي السابق لقيادة مصر

أحمد حسن يفتح النار على حازم إمام وبركات بسبب تعيين إيهاب جلال

اهداف مباراة البرتغال ضد سويسرا اليوم الأحد