ترتيب مجموعة إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية قبل مواجهات الجولة الخامسة

يسري محمد

أسدل الستار على أحداث مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتى تضم منتخبات "إسبانيا - البرتغال - سويسرا - التشيك".

وتمكن منتخب إسبانيا من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب التشيك بهدفين مقابل لاشيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وعلى الجانب الآخر، تمكن منتخب سويسرا من تحقيق المفاجأة بالفوز على نظيره منتخب البرتغال بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويستعرض لكم الفجر الرياضي، جدول ترتيب المجموعة الثاني كالآتي:-

1- منتخب إسبانيا 8 نقاط

2- منتخب البرتغال 7 نقاط

3- منتخب التشيك 4 نقاط

4- منتخب سويسرا 3 نقاط.