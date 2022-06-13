نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة أسيوط.. الأن من هنا

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة أسيوط الأن فور اعتمادها رسميا بنسبة نجاح بلغت 66.1 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 76.54% للإعدادية المهنية.

وظل الطلاب في محافظة أسيوط يبحثون عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022، حيث ظهرت في جميع المحافظات، وأصبحوا في حالة من القلق لانهم يرغبون في معرفة نتائج الامتحانات مثل بقية زملائهم في العديد من المحافظات.

وتحرص بوابة “الفجر” الإلكترونية دائما على توفير لمتابعيها الكرام كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بنتائج الامتحانات، وننشر لكم في السطور التالية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة سيوط.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط اعتمدها المحافظ بحضور العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط

ويبحث الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم عن رابط سريع يسهل عليهم عملية البحث للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة أسيوط من أجل معرفة النتيجة بالكامل والدرجات النهائية الحاصلين عليها الطلاب.

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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط يمكن من خلاله معرفة النتيجة بالاسم وذلك عن طريق اتباع الخطوات التي يطلبها موقع امتحانات مصر بعد تحميل نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط.

ومن جهته، قدم المحافظ التهنئة للطلاب الاوائل فى نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط ولجميع الطلاب الناجحين والمتفوقين وطالبهم باستكمال مسيرة النجاح وبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية.

ووجه المحافظ الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، كما أعرب عن تقديره لكافة العاملين بمديرية التربية والتعليم على مجهوداتهم.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط

بلغت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط النظاميين 66.1 % وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثانى للإعدادية العامة 55 ألف و691 طالبًا من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 84 ألف و712 طالبًا.