احصل على نتيجة الصف الأول الثانوي عبر هذا الرابط

يبحث الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الثاني وهذا منذ انتهاء امتحانات الصف الأول الثانوي يوم الأربعاء نهاية شهر مايو الماضي.

وبات الطلاب والطالبات من أبنء الصف الأول الثانوي في قلق وحيرة حيث يرغبون في معرفة نتيجتهم للانتقال إلى الصف الثاني الثانوي.

وفي إطار حرص بوبة الفجر لإلكترونية على توفير الروبط والتفاصيل حول نتائج الامتحانات، نقدم لكم في السطور التالية رابط وفرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالأسم ورقم الجلوس من أجل معرفة النتيجة إلكترونيا والتوفير على الطلاب بدلا من الذهاب للمدارس.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

ينتظر طلاب الصف الأول الثانوي موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 وهذا بعد انتهاء الامتحانات منذ أكثر من أسبوعين،ولمعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي التي بات إنتظارها كثيرا إليكم الرابط الذي يسهل عليكم عملية البحث.

وللحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022 اضغط هنا

ومن جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم توفير نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الورقي والالكتروني في المدارس أيضا، وإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الثاني وفق الكتاب الدوري رقم 1 لعام 2022 من خلال تشكيل لجنة من معلمي المواد لتقدير أوراق الإجابة في كل مادة.

ونتيجة الصف الأول الثانوي 2022 تأتي في صورة تقديرات، لتكون تقدير ممتاز من 85 وحتى 100، وجيد جدا من 85 إلى 65 درجة، وجيد من 65 إلى 50 درجة، وضعيف من 50 إلى أقل.

ونجاح الطلاب في الصف الأول الثانوي 2022 الترم الثاني سيكون من خلال حصول الطالب على 50% في مجموع الترمين في المادة، وإن حصل الطالب على اقل من ذلك أو تغيب عن المادة فيمكن للطالب دخول الامتحانات الدور الثاني.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس، حيث وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا الرابط للطلاب من أجل سهولة الاستعلام ومعرفة النتيجة هنا

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

يمكنك للطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 من خلال الخطوات البسيطة التالية:

1-الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم للنتيجة من خلال الرابط المرفق أعلاه.

2- كتابة البريد الإلكتروني وكلمة السر ومسلسل المدرسة.

3-يمكن للطلاب الضغط على تسجيل الدخول.

4- على الطلاب كتابة البيانات من الاسم ورقم الجلوس والضغط على النتيجة للحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 سريعا.