اعرف درجات الحرارة اليوم الاثنين الموافق 13-6-2022

حرصا من بوابة “الفجر” الإلكترونية، نوفر لكم في السطور التالية درجات الحرارة اليوم الاثنين الموافق 13-6-2022.

درجات الحرارة في القاهرة وشبين وطنطا

وأكدت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في القاهرة الصغرى تسجل 22 والعظمى 34، أما درجات الحرارة في شبين الكوم تسجل الصغرى 23 والعظمى 34، وعن درجات الحرارة فى طنطا تصل الصغرى لـ 21 والعظمى 33.



درجات الحرارة في دمنهور والاسكندرية وبلطيم

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة فى دمنهور تسجل الصغرى 21 والعظمى 30، بينما تسجل درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 28، وعن درجات الحرارة فى بلطيم تسجل الصغرى 20 العظمى 27

درجات الحرارة في مطروح والسلوم وسيوة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة فى مطروح تسجل الصغرى 20 والعظمى 26، بينما تسجل درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 28، فيما تسجل درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 31



درجات الحرارة في بورسعيد ودمياط والزقازيق

وأعلنت الأرصاد عن درجات الحرارة فى بورسعيد حيث تسجل الصغرى 22 والعظمى 29، بينما تسجل درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 28، وعن درجات الحرارة فى الزقازيق تسجل الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة في الاسماعيلية والسويس والعريش

وأكدت الأرصاد الجوية في بيانها أن درجات الحرارة فى الاسماعيلية تسجل الصغرى 21 والعظمى 34، فيما تسجل درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 34، وعن درجات الحرارة فى العريش تسجل الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة في رفع وراس سدر ونخل

واوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة فى رفح الصغرى 21 والعظمى 27، بينما درجات الحرارة فى رأس سدر تسجل الصغرى 23 والعظمى 34، فيما تسجل درجات الحرارة فى نخل الصغرى 20 العظمى 32

درجات الحرارة في نويبع وطابا وكاترين

وتسجل درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 34، فيما تسجل درجات الحرارة فى طابا الصغرى 24 والعظمى 33، بينما تسجل درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة في الطور وشرم الشيخ والغردقة

وعن درجات الحرارة فى الطور الصغرى 23 والعظمى 32، اما درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 36، وتسجل درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة في مرسى علم والفيوم وبني سويف

ودرجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 37، وتسجل درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 22 والعظمى 34، وتصل درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة في المنيا وأسيوط وسوهاج

ومن جهتها، أوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 23 والعظمى 35، ودرجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 35، أما درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في قنا والاقصر وأسوان

ودرجات الحرارة فى قنا الصغرى 25 والعظمى 38، أما درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 26 والعظمى 40، وعن درجات الحرارة فى أسوان تسجل الصغرى 27 والعظمى 41